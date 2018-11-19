2018-11-19T08:40:28+03:00
Общество

В Ижевске ДНД «Дорожный патруль» получит почти 800 тысяч рублей

Она победила в конкурсе на получение субсидий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/auxiliarypoliceФото: vk.com/auxiliarypolice
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Добровольная народная дружина «Дорожный патруль» получит деньги на развитие. Они стали победителями в конкурсе на предоставление субсидий участникам в охране общественного порядка.

- Победителем конкурсного отбора определена добровольная народная дружина «Дорожный патруль», ей будет предоставлена субсидия 300 тысяч рублей из городского бюджета и 453 тысячи рублей из республиканского. Эти деньги можно направить на оплату проезда дружинников в общественном транспорте, на покупку удостоверений, жилетов, нарукавных повязок, жетонов, личное страхование членов объединения во время их участия в охране общественного порядка, - сообщил начальник управления муниципальной милиции Дмитрий Шуклин.

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