2018-11-19T10:40:10+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова будет участвовать в финале мирового Гран-при

Также еще несколько российских фигуристов отличились на чемпионате
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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В Москве 16 ноября прошел этап Гран-при по фигурному катанию. Российские фигуристы отличились. Уроженка Ижевска Алина Загитова заняла первое место и взяла золото в женской короткой программе. Несмотря на сложную программу, Алина Загитова получила 80,78 балла и поставила новый мировой рекорд в коротких программах у женщин. Таким результатом она обеспечила себе участие в финале мирового Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

- Уверен, что все соперницы за ней следят, а Алина тем временем идет своей дорогой. И когда она справляется со сложнейшим каскадом, то становится попросту недосягаемой. Я считаю, акцент надо делать не на рекорды, а на том, в какой Алина потрясающей форме. Равных ей сейчас нет, - заявил заслуженный мастер спорта Илья Авербух, сообщает «Вечерняя Москва».

Также мировой рекорд в короткой программе установила российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые получили за свое выступление 78,47 балла. Еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин стали лучшими в танцах.

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