2018-11-19T11:48:04+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупреждают о гололедице

Информацию опубликовал Удмуртский гидрометцентр
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии на дорогах в ночь с 19 на 20 ноября и 20 ноября днем ожидается гололедица.

- Если бы не ветер, эту неделю можно было бы назвать чудесной. Но со среды будет некомфортно. Особенно в субботу - хоть градусы будут и не слишком низкие, из-за ветра будет обжигающе неприятно. Плюс ситуация на дорогах. Гололедица, а потом снежные заносы в середине недели. Будьте осторожны! , - сообщает начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

Прогноз погоды на неделю:

20 ноября облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, температура ночью -3, -5 градусов, днем -2, -4 градуса.

21 ноября облачно, временами снег, температура ночью -4,-6 градусов, днем -1, -3 градуса, на дорогах снежные заносы.

22 ноября облачно, временами небольшой снег температура ночью -7, -9 градусов, днем -3, -5, на дорогах снежные заносы.

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