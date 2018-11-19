Уроженец Удмуртии лыжник Максим Вылегжанин станет участником первого этапа Кубка мира
Уроженец Удмуртии лыжник Максим Вылегжанин выступит в составе сборной России на Кубке мира FIS сезона 2017/2018 гг.
- На отборочных этапах в Финляндии лыжник финишировал третьим в индивидуальной гонке классическим стилем и седьмым на дистанции 10 км свободным стилем. Максим Вылегжанин выступит 25 ноября в индивидуальной гонке на дистанции 15 км классическим стилем, - сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.
Напомним, что из-за подозрения в допинге спортсмен пропустил Олимпийские игры в Корее.В феврале его дисквалификация была признана необоснованной и отменена.
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