Уроженец Удмуртии лыжник Максим Вылегжанин станет участником первого этапа Кубка мира

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-19T14:16:25+03:00

Старт этапа назначен на 24 ноября в Финляндии

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Уроженец Удмуртии лыжник Максим Вылегжанин выступит в составе сборной России на Кубке мира FIS сезона 2017/2018 гг.

- На отборочных этапах в Финляндии лыжник финишировал третьим в индивидуальной гонке классическим стилем и седьмым на дистанции 10 км свободным стилем. Максим Вылегжанин выступит 25 ноября в индивидуальной гонке на дистанции 15 км классическим стилем, - сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Напомним, что из-за подозрения в допинге спортсмен пропустил Олимпийские игры в Корее.В феврале его дисквалификация была признана необоснованной и отменена.

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