«Ижевские электрические сети» оценили почти в 3 млрд рублей
ООО «ВЭБ Капитал» дал предварительную оценку стоимости имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» в 2,9 млрд руб. с учетом НДС, сообщает пресс-служба городской администрации. Предложения инвестиционной компании рассмотрены на совете директоров электросетей.
Также «ВЭБ Капитал» представил принципы, по которым должна совершаться сделка по отчуждению акционерного общества из муниципальной собственности в собственность инвестора. Это должно быть сохранение профиля деятельности предприятия и обеспечение соцгарантий работников.
«Мы детально рассмотрели все варианты предстоящей сделки, представленные агентом — инвестиционной компанией "ВЭБ Капитал". Особое внимание уделили социальному аспекту будущих изменений. Нам еще предстоит фаза подготовки окончательного отчета, "ВЭБ Капитал" представит свои рекомендации по выбору наиболее оптимального варианта реализации актива», - прокомментировал итоги совета директоров глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
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