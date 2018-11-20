«Ижевские электрические сети» оценили почти в 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-20T10:33:02+03:00

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ООО «ВЭБ Капитал» дал предварительную оценку стоимости имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» в 2,9 млрд руб. с учетом НДС, сообщает пресс-служба городской администрации. Предложения инвестиционной компании рассмотрены на совете директоров электросетей.

Также «ВЭБ Капитал» представил принципы, по которым должна совершаться сделка по отчуждению акционерного общества из муниципальной собственности в собственность инвестора. Это должно быть сохранение профиля деятельности предприятия и обеспечение соцгарантий работников.

«Мы детально рассмотрели все варианты предстоящей сделки, представленные агентом — инвестиционной компанией "ВЭБ Капитал". Особое внимание уделили социальному аспекту будущих изменений. Нам еще предстоит фаза подготовки окончательного отчета, "ВЭБ Капитал" представит свои рекомендации по выбору наиболее оптимального варианта реализации актива», - прокомментировал итоги совета директоров глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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