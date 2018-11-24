2018-11-24T08:24:30+03:00
Общество

511 случаев заболевания мышиной лихорадкой зарегистрировано в Удмуртии с начала года

Удмуртия относится к территориям с высоким уровнем эпидемической опасности
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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С начала года в республике зарегистрировали 511 случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). В этом числе оказались 27 детей. В Роспотребнадзоре говорят: по сравнению с ситуацией прошлых лет цифра болезней снизилась в 3,3 раза. При этом Удмуртия остается территорией с высоким уровнем эпидемической опасности.

Переносчики ГЛПС – грызуны. По результатам обследования очагов заболеваний, инфицирование происходило через бытовой тип заражения – 45,6%, садоогородный - 36,2% и лесной – 18,2 %.

В Сюмсинском, Якшур-Бодьинском, Красногорском, Вавожском, Шарканском, Игринском районах показатель заболеваемости ГЛПС превысил среднереспубликанский уровень в 3-4 раза. В Ижевске число заболевших составило 187 человек. Болезни чаще подвержены мужчины. Среди пострадавших их оказалось 374 человека, тогда как женщин – 137.

Чтобы сократить заражения ГЛПС, нужно благоустраивать территории мест массового пребывания населения – летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, кладбищ, говорят в Роспоребнадзоре. В 2018 году дератизационные обработки были проведены на территориях площадью 5676 га, что крайне мало для улучшения эпидемиологической обстановки. В Красногорском районе обработки территорий и вовсе не было.

Пока прогноз по заболеваемости ГЛПС на предстоящий эпидемический сезон неблагоприятный: ожидаются высокие риски заражения. Ситуация остаётся на особом контроле Роспотребнадзора Удмуртии.

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