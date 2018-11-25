Радио «Адам» и «НАШЕ РАДИО» в Ижевске стали победителями Всероссийской премии «Хрустальный микрофон 2018»

СЕГОДНЯ 20:19 2018-11-25T20:19:25+03:00

Они собрали пять наград в разных номинациях

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Две радиостанции из Ижевска, входящие в состав Медиагруппы «Центр», стали победителями Всероссийской премии «Хрустальный микрофон - 2018»!

Так, ведущая радио «Адам» (104.5 FM) (12+) Мария Загуменнова заняла третье место в номинации «Просветительская программа» с передачей «Пешком по Ижевску». Третье место в номинации «Социальный проект» занял всеми любимый и самый трогательный проект – «Елка для каждого», который радио «Адам» проводит совместно с порталом IZHLIFE.RU (16+) и газетой «Центр» (12+). А саундпродюссер радио Алексей Анкутдинов занял третье место в номинации «Звукорежиссер».

Коллектив радио "Адам". Фото: vk.com/radio_adam

Но и это еще не все. Главную награду и сам хрустальный микрофон получил ежегодный проект радио «Адам» «Песни нашей Победы»!

- Сейчас у проекта «Песни нашей Победы» три титула – второе место на премии «Хрустальный микрофон - 2017», номинация на премию «Радиомания-2018» и призовое место в проекте «Хрустальный микрофон - 2018»! Это наш самый титулованный проект, - рассказала программный директор радио «Адам» Наталья Макарова.

Отметим, что награды получило и «НАШЕ РАДИО» в Ижевске (103.8 FM) (12+)! Радиостанция заняла второе место с проектом «Наши песни на салфетках». Поздравляем!

Александр Киршин и Гузель Газизова - "БезОбеда Шоу". Фото: vk.com/nashe_izh

СПРАВКА «КП»

«Хрустальный Микрофон» - ежегодная премия за заслуги в области радио. Впервые учреждена в 2007 году и вручена на городском уровне. Уже на следующий год премия стала открытой и всероссийской. В 2016 году в конкурсе приняли участие 36 радиостанций из 28 городов России от Владивостока до Краснодара.

Появление премии было альтернативой конкурсам Федерального масштаба, в которых принимают участие и лидируют, в основном, крупные сетевые радиостанции. Отличие премии «Хрустальный Микрофон» от других в том, что она, в первую очередь, направлена на радиостанции местного и регионального масштаба.

Лауреатов премии определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса.

Это уникальная возможность для сотрудников региональных радиостанций получить профессиональную оценку своего труда, повысить квалификацию, обменяться опытом с коллегами, обогатиться новыми идеями.