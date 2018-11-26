2018-11-26T06:19:22+03:00
Общество

Жители Удмуртии жалуются на грызунов

Больше всего жаловались ижевчане
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии с начала года поступило 16 жалоб на грызунов в местах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего жалоб поступило от ижевчан – 69%, они жалуются на пребывание грызунов на лестничных площадках, пролетах многоквартирных домов, в продуктовых магазинах, огородах.

По фактам выявленных нарушений было составлено 12 протоколов и вынесено постановление на общую сумму 64 тысячи рублей.

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