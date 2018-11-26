2018-11-26T06:53:00+03:00
Спорт

В финале Гран-при по фигурному катанию примут участие две уроженки Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева

К сожалению, Евгения Медведева не прошла в финал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В финале Гран-при в Ванкувере примут участие уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая стала третьей в Японии и первой в Канаде. Также уроженка Ижевска Алина Загитова обеспечила себе место в финале, она была первой на этапе в Москве.

- Во Франции прошел заключительный этап Гран-при, где Евгения Медведева заняла 4 место с суммой баллов 192,81. 1 место заняла японка Маи Михара – 202,81, - об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания. В связи с этим, Евгения Медведева пропустит финал Гран-при 2018 года.

Итак, в Ванкуреве будут соперничать российские и японские фигуристки.

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