В Удмуртии в ДТП пострадали 8-летняя девочка и годовалый мальчик

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-26T10:41:51+03:00

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В субботу 24 ноября на 36 километре автодороги «Обход г.Ижевска на подъездной к г.Перми» Завьяловского района, 30-летний водитель «Хендай-Солярис» столкнулся с автомобилем «Тойота Рав-4», за рулем которого был 38-летний мужчина.

- Пассажиры «Хендай-Солярис» 32-летняя женщина, 8 летняя девочка и годовалый мальчик получили травмы в результате ДТП, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ВАЖНО!

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны на дороге! При осуществлении поездок, особенно на загородных трассах, необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку. Берегите себя и безопасных Вам дорог!

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