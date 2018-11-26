В Ижевске за 10 месяцев в общественном транспорте пострадало 119 жителей

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-26T11:44:14+03:00

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В Ижевске за 10 месяцев 2018 года получили травмы в общественном транспорте 119 человек. Причиной травм являются сами пассажиры. Об этом сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Ижевску.

- Причиной получения травм становится не ДТП или резкое маневры водителей, а поведение самих пассажиров – во время поездки люди не держатся за поручни, разговаривают по телефону или опирались на входную дверь, - также отметили в ведомстве.

В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции Ижевска напоминают пассажирам, что, если в транспорте нет свободных мест для сидения, следует держаться рукой за поручень или специальные подвески. Нельзя стоять у входной двери и опираться на нее. Передвигаться по салону рекомендуется только при полной его остановке. Малолетних детей необходимо перевозить на коленях, чтобы удержать ребенка в случае резкого торможения.

В случае падения пассажир должен обратиться к кондуктору или водителю, вызвать «скорую» и дождаться сотрудников Госавтоинспекции, чтобы зафиксировать факт падения и травмы

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