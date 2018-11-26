Гостиницу в здании бывшего Индустриального техникума Ижевска планируют открыть весной 2019

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-26T13:26:06+03:00

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К весне 2019 года в здании бывшего Индустриального техникума на набережной планируется открытие гостиницы.

Сейчас там идут внутренние отделочные работы, монтируется шахта лифта. Об этом «Комсомолке» рассказал владелец здания Армен Оганезов.

– Мы хотели все завершить к Новому году, но не успеваем. Поэтому сроки сдвинулись. Гостиница будет под собственным брендом, это будет не федеральная сеть (ранее в ланах было открыть здесь отель «Хилтон» (мировая крупная сеть отелей), - прим. ред.), а совершенно новая, – прокомментировал Оганезов. – Это будет бутик-отель, так скажем. Название раскрывать пока не буду, скоро все сами все узнают, так как в течение 1-2 месяцев у нас уже появится вывеска.

По словам Оганезова, отель будет достойного класса.

– В первое время звездности у него не будет, но потом её планируем также получить. По отделке и дизайну, думаем, что этот отель будет самым красивым в городе, – прокомментировал владелец здания. – Хочу отметить, что все работы идут при большой помощи республиканских властей. За это им выражаем огромную благодарность.

Напомним, что здание бывшего техникума перешло в частные руки в феврале 2017 года. Армен Оганезов купил его на торгах за 41 764 800 рублей.

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