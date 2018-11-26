2018-11-26T16:50:44+03:00
Общество

В Ижевске на Центральной площади начали устанавливать новогоднюю елку

О сроках готовности елки пока не сообщается
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 26 ноября на Централной площади начали устанавливать главный символ Нового года – елку.

На сегодняшний момент рабочие установили основу: металлические конструкции (столб и ветки).

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

О сроках готовности елочки пока не сообщается.

Кстати, в 2017 году главную елку начали устанавливать только 4 декабря.

А в 2016 году - 24 ноября.

Напомним, что уже 8 декабря в Удмуртию съедутся Дедушки Морозы почти со всей России! И будут зажигать огни на главной елочке республики. Мы узнали, как попасть на мероприятие (продолжение).

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