2018-11-26T18:37:40+03:00
Общество

В некоторых домах по улице Школьная в Ижевске временно отключат воду

Почти весь день не будет холодной и горячей воды
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 27 ноября, в Ижевске некоторым домам по улице Школьная отключат горячую и холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

- Данная мера – вынужденная, поскольку технологический процесс производства горячей воды напрямую зависит от наличия ресурса холодного водоснабжения, - отметили в пресс-службе УКС.

Холодную воду отключат в центральном тепловом пункте, который обслуживает горячей водой 8 домов по улице Школьная.

По плану во время ремонта воду отключат на период с 9.00 до 22.00.

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