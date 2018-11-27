В Ленинском районе Ижевска без света осталось несколько домов

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-27T10:41:42+03:00

Сколько жители пробудут без света пока не известно

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В Ижевске в Ленинском районе отключили свет с 8.22. Об этом сообщает служба технологического обеспечения ЖКХ. Список домов без электроэнергии по разным данным насчитывается от 361 до 446 .

- На данный момент ведутся работы по устранению неполадок, в течение часа должны дать свет, - сообщили в прес-службе электрических сетей.

Предположительно причиной отключения электричества является авария.

По последним данным в Ленинском районе восстановили энергоподачу. Об этом сообщается на сайте администрации города. В общем света не было 1 час 37 минут. Отлючение произошло из-за повреждения кабельной линии на подстанции «Машзавод».

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