В Ленинском районе Ижевска без света осталось несколько домов
В Ижевске в Ленинском районе отключили свет с 8.22. Об этом сообщает служба технологического обеспечения ЖКХ. Список домов без электроэнергии по разным данным насчитывается от 361 до 446 .
- На данный момент ведутся работы по устранению неполадок, в течение часа должны дать свет, - сообщили в прес-службе электрических сетей.
Предположительно причиной отключения электричества является авария.
По последним данным в Ленинском районе восстановили энергоподачу. Об этом сообщается на сайте администрации города. В общем света не было 1 час 37 минут. Отлючение произошло из-за повреждения кабельной линии на подстанции «Машзавод».
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