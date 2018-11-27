Новым директором АО «Ижевский полиграфический комбинат» стал Александр Журавлев

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-27T10:15:23+03:00

Ранее на этой должности был Василий Сидоров

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26 ноября в понедельник назначили нового директора АО «Ижевского полиграфического комбината». Им стал Александр Журавлев. Об этом сообщают на странице агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии в Facebook.

Также, отмечается, что Александр Журавлев уже представил концепцию развития производства.

За 2017 год убыток комбината составил 10,7 млн рублей.

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