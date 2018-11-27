Новым директором АО «Ижевский полиграфический комбинат» стал Александр Журавлев
26 ноября в понедельник назначили нового директора АО «Ижевского полиграфического комбината». Им стал Александр Журавлев. Об этом сообщают на странице агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии в Facebook.
Также, отмечается, что Александр Журавлев уже представил концепцию развития производства.
За 2017 год убыток комбината составил 10,7 млн рублей.
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