В Удмуртии прикрыли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-27T13:02:27+03:00

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В Удмуртии сотрудники МВД при взаимодействии с ФСБ прикрыли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров. Началось это с задержания 22-летнего жителя Самары, который оказался курьером интернет-магазина по продаже наркотиков.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

- Были обнаружены тайники с наркотиками, приготовленные для дальнейшего сбыта в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области и Подмосковье, где изъяли 2,46 кг синтетических наркотиков, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе расследования были задержаны еще 11 граждан в возрасте от 18 до 40 лет, которые также были курьерами на территории Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Чайковского, Тольятти. У них изъяли около 6 кг наркотиков, фасовочное оборудование, весы, телефоны и банковские карты.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

На всех участников завели уголовные дела. 11 подозреваемых находятся под стражей. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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