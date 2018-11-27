Транспортный налог повысили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-27T14:59:20+03:00

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Госсовет Удмуртии на сессии 27 ноября поддержал законопроект о повышении транспортного налога для некоторых категорий транспорта. По новой ставке жители региона начнут платить его с 2020 года. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, эта мера даст дорожному фонду республики более 270 млн руб. к 2020 году.

- По-прежнему даже с учетом повышения, о котором мы говорим, у нас налог будет в среднем ниже, чем по ПФО. У нас будет возможность дополнительно отремонтировать десятки километров дорог, - подчеркнул Александр Бречалов.

Изменения ожидают следующие категории: для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно ставка вырастет с 8 до 14 руб. По словам председателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрия Тюрина, таких автомобилей в регионе насчитывается более 260 тысяч, то есть больше половины всех автомобилей республики. Для автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. включительно – 29 руб. Отметим, что в первоначальном варианте предлагалось повысить ставку до 32 руб. за л.с., но после обсуждения на рабочей группе было решено приравнять эту ставку к средней по Приволжскому федеральному округу.

Для автомобилей мощностью свыше 250 л.с. ставка повышается со 100 до 150 руб. Выросли также ставки на мотоциклы и мотороллеры. До 20 л.с. - с 4 до 6 руб., до 35 л.с. - с 5 до 10 руб., для двигателей свыше 35 л.с. ставка повышается с 12 до 30 руб. Ставка повышается также для снегоходов, катеров, мотосаней, моторных лодок, яхт, гидроциклов.

Действующая ставка транспортного налога сохранена для автобусов: 40 руб. с мощностью до 200 л.с. включительно, 80 руб. – свыше 200 л.с.

В рамках законопроекта также изменится особенность начисления налога на имущество организаций, который будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Повышение налоговой нагрузки для ряда объектов будет поэтапным, до 2023 года. Так, для административно-деловых и торговых центров площадью менее 1 тыс. кв. м, нежилых помещений, используемых под офисы, заведения общепита, торговые объекты или помещения бытового обслуживания в 2019 году ставка составит 0,6%, в 2019 - 0,9%, в 2021 - 1,2%, в 2022 - 1,5%, в 2023 - 2%. Эта мера позволит уже в 2019 году принести бюджету 200 млн руб.

Также парламентарии поддержали отмену пониженной налоговой ставки по налогу на имущество для ряда объектов.

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