16-летняя девушка и женщина пострадали в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-27T13:36:42+03:00

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Во вторник, 27 ноября, в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, автомобиль «Лада Калина» врезался в грузовик «Мерседес».

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля – 39-летняя женщина, и ее пассажир – 16-летняя девушка, - сообщили в 1 отделе.

Их доставили в больницу с травмами.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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