В Ижевске вынесли приговор мошенникам, которые обманули жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на 640 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-27T13:47:39+03:00

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Октябрьский суд Ижевска вынес приговор двум жителям Казани, которых признали виновными в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мужчины летом 2017 года жили на съемной квартире в столице Удмуртии, и решили вступить в преступный сговор.

- Они купили специальное оборудование и средства связи, чтобы похищать деньги с банковских карт дистанционным способом. Потерпевшим приходили смс-сообщения о том, что их карта заблокирована, а затем злоумышленники выясняли все личные данные, получая доступ к деньгам, - сообщает пресс-служба.

Всего выявлено шесть потерпевших, в основном это жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Размер ущерба – больше 640 тысяч рублей.

- Судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе.

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