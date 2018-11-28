Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-28T10:42:07+03:00

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Зоопарк Ижевска готовится к приезду самого сказочного героя - Деда Мороза из Великого Устюга. Там пройдет акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Об этом сообщают на сайте администрации города.

- 4 декабря в 13.00 Дед Мороз будет ждать всех желающих. С 12.30 до 13.30 вход бесплатный. НТВ продолжает ежегодный социальный проект. Команда телеканала вместе с волшебником 8 ноября отправилась в тур по России. Завершится путешествие в Москве 31 декабря в главной студии НТВ с участием артистов, - также сообщается на сайте.

В каждом городе Дед Мороз посещает соцучреждения и устраивает праздник для всех, а также исполняет желания.

За два года больших путешествий главный зимний волшебник вместе с НТВ проехал 35 тысяч км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.

Напомним, что уже 8 декабря в Удмуртию съедутся Дедушки Морозы почти со всей России! И будут зажигать огни на главной елочке республики. Мы узнали, как попасть на мероприятие.

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