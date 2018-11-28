В декабре пройдут соревнования «Ижевская винтовка»

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-28T10:36:36+03:00

Они пройдут с 24 по 30 декабря

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В декабре пройдут соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» в рамках Чемпионата России третьего этапа Кубка страны. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Соревнования пройдут с 22 по 30 декабря, откроет неделю гонка «Калашников биатлон фест» - участники пробегут 4,5 км с двумя огневыми рубежами и будут стрелять из пневматики. Победители получат призы от концерна Калашникова, - сообщает «Калашников Медиа».

Чтобы принять участие в гонке, вам необходимо: пройти регистрацию на сайте, обязательно наличие медицинской справки, полученной не ранее 22 ноября 2018 года

При себе обязательно иметь паспорт

Рекомендательно наличие медицинской страховки

Стоимость:

1000 рублей – участие в биатлонной гонке при внесении оплаты онлайн не позднее 20:00 21.12.2018.

* Скидка пенсионерам, при предъявлении пенсионного удостоверения, 50% (стоимость участия 500 рублей, оплата возможна только в день мероприятия, рекомендуется предварительная регистрация онлайн без оплаты).

1300 рублей – участие в биатлонной гонке при внесении оплаты в день мероприятия.

1700 рублей – при участии в командном забеге (подробности по телефону горячей линии).

Также уже сейчас идет набор волонтеров, ими могут стать все желающие с 16 лет, необходимо заполнить заявку.

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