2018-11-28T10:36:36+03:00
Спорт

В декабре пройдут соревнования «Ижевская винтовка»

Они пройдут с 24 по 30 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: kalashnikov.comФото: kalashnikov.com
Изменить размер текста:

В декабре пройдут соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» в рамках Чемпионата России третьего этапа Кубка страны. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Соревнования пройдут с 22 по 30 декабря, откроет неделю гонка «Калашников биатлон фест» - участники пробегут 4,5 км с двумя огневыми рубежами и будут стрелять из пневматики. Победители получат призы от концерна Калашникова, - сообщает «Калашников Медиа».

Чтобы принять участие в гонке, вам необходимо: пройти регистрацию на сайте, обязательно наличие медицинской справки, полученной не ранее 22 ноября 2018 года

При себе обязательно иметь паспорт

Рекомендательно наличие медицинской страховки

Стоимость:

1000 рублей – участие в биатлонной гонке при внесении оплаты онлайн не позднее 20:00 21.12.2018.

* Скидка пенсионерам, при предъявлении пенсионного удостоверения, 50% (стоимость участия 500 рублей, оплата возможна только в день мероприятия, рекомендуется предварительная регистрация онлайн без оплаты).

1300 рублей – участие в биатлонной гонке при внесении оплаты в день мероприятия.

1700 рублей – при участии в командном забеге (подробности по телефону горячей линии).

Также уже сейчас идет набор волонтеров, ими могут стать все желающие с 16 лет, необходимо заполнить заявку.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске мужчина пытался скрыть убийство пожаром, но сам не смог покинуть место преступления
В Удмуртии 317 жителей отравились алкоголем
ГИБДД просит жителей Ижевска сообщать об опасных горках
Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии
В республике запустили игру для изучения удмуртского языка
Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга
В Удмуртии запустят проект «МЫ - история»
Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу “Прямой эфир”
В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти
Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в ижевский пруд
В аэропорту Ижевска могут появиться самолеты компании S7
В Ижевске мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей
В Ижевске вынесли приговор хулигану, который сообщил о взрыве