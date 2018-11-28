Мужчину, укравшего 20 миллионов у жителей Удмуртии, задержали

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-28T11:30:44+03:00

Он был на территории Краснодарского края

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Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который украл 20 миллионов рублей, пока жил в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Он брал в долг деньги у жителей республики будто бы на развитие бизнеса, при этом писал расписки о том, что вернет сумму с процентами. В итоге он потратил деньги на личные нужды и уехал за пределы региона. Мужчину объявили в федеральный розыск, - сообщает пресс-служба.

Полицейские Удмуртии задержали его в Краснодарском крае и доставили на родину, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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