Минэкономики Удмуртии будет курировать туризм

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-28T12:31:31+03:00

Из-за этого переименуют министерство культуры и туризма

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Министерству экономики Удмуртии передали функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма. Об этом свидетельствует документ за подписью главы региона Александра Бречалова, опубликованный на официальном сайте правительства.

В документе сказано, что это делается для того, чтобы совершенствовать государственное управление в сфере туризма, обеспечить сфере эффективное развитие и оптимизировать структуру.

В связи с этим указом министерство культуры и туризма республики переименуют. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

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