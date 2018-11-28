Минэкономики Удмуртии будет курировать туризм
Министерству экономики Удмуртии передали функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма. Об этом свидетельствует документ за подписью главы региона Александра Бречалова, опубликованный на официальном сайте правительства.
В документе сказано, что это делается для того, чтобы совершенствовать государственное управление в сфере туризма, обеспечить сфере эффективное развитие и оптимизировать структуру.
В связи с этим указом министерство культуры и туризма республики переименуют. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
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