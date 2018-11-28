2018-11-28T13:29:32+03:00
Происшествия

Жителя Ижевска наказали за группу в «ВКонтакте», где публиковались интимные фото детей

В том числе получили приговоры и те, кто отправлял фотографии в группу
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор двум 18-летним и 25-летнему жителям Ижевска, которые размещали порнографические снимки, через группу в «ВКонтакте», организованную 25-летним осужденным. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, уголовное дело было возбуждено по результатам проверки информации, размещенной на портале Udm-info.

- В группе, которая насчитывает около двух тысяч подписчиков, подростки публиковали интимные фото своих знакомых, их имена, места учебы и информацию об интимной жизни, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас создателю группы вынесли приговор – три года лишения свободы с испытательным сроком на три года. Двум 18-летним подросткам, которые отправляли фотографии в это сообщество, назначено год лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев и 240 часов обязательных работ соответственно.

Кроме того, в отношении 15 подростков приняты решение об отказе в возбуждении дела из-за не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственности за данные преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроженка Удмуртии будет следить за особо режимными объектами в Татарстане
«Дуры мы, дуры»: В Ижевске выступит театр «Парафраз»
В Удмуртии неизвестный украл у женщины портмоне
В Удмуртии за год сожгли 1,5 тысячи зараженных хризантем
В Удмуртии потерявшейся девочке помогли сотрудники ДПС
«Это уникальный фонд!»: в Ижевске пройдет встреча с куратором фонда V-A-C
Минэкономики Удмуртии будет курировать туризм
Мужчину, укравшего 20 миллионов у жителей Удмуртии, задержали
В Ижевске мужчина пытался скрыть убийство поджогом, но сам не смог покинуть место преступления
В Удмуртии 317 жителей отравились алкоголем
ГИБДД просит жителей Ижевска сообщать об опасных горках
Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии
В декабре пройдут соревнования «Ижевская винтовка»
В республике запустили игру для изучения удмуртского языка
Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга
В Удмуртии запустят проект «МЫ - история»
Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу “Прямой эфир”
В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти
Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в Ижевский пруд
В аэропорту Ижевска могут появиться самолеты компании S7
В Ижевске мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей
В Ижевске вынесли приговор хулигану, который сообщил о взрыве