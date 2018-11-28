Жителя Ижевска наказали за группу в «ВКонтакте», где публиковались интимные фото детей

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-28T13:29:32+03:00

В том числе получили приговоры и те, кто отправлял фотографии в группу

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Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор двум 18-летним и 25-летнему жителям Ижевска, которые размещали порнографические снимки, через группу в «ВКонтакте», организованную 25-летним осужденным. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, уголовное дело было возбуждено по результатам проверки информации, размещенной на портале Udm-info.

- В группе, которая насчитывает около двух тысяч подписчиков, подростки публиковали интимные фото своих знакомых, их имена, места учебы и информацию об интимной жизни, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас создателю группы вынесли приговор – три года лишения свободы с испытательным сроком на три года. Двум 18-летним подросткам, которые отправляли фотографии в это сообщество, назначено год лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев и 240 часов обязательных работ соответственно.

Кроме того, в отношении 15 подростков приняты решение об отказе в возбуждении дела из-за не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственности за данные преступления.

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