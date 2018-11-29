В десяти соцучреждениях Ижевска не соблюдали температурный режим
Роспотребнадзор по Удмуртии проверил температуру в социальных объектах Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала осени 2018 года было проведено 5381 измерение на 69 объектах социальной сферы.
В результате, проверку не прошли 10 объектов. По всем нарушениям были приняты административные меры.
СПРАВКА «КП»
А какие есть нормы для температуры помещений?
21-23 градуса - в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
19-20 градусов - в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
18-24 градуса - в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
20-26 градусов - в палатах лечебно-профилактических учреждений; не ниже 20 градусов в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
20-22 градуса - в жилых комнатах организаций социального обслуживания (для лиц пожилого возраста, для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидов).
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