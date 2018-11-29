В Ижевске в ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-29T10:58:43+03:00

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В среду, 29 ноября, в Ижевске на Славянском шоссе произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись три машины.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

- 63-летний мужчина, водитель «Лада-Ларгус», врезался в автомобиль «Лексус», за рулем которого была 43-летняя женщина и задел машину «Лада Калина» под управлением 37-летнего мужчины, - сообщает 1 отдел.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате столкновения пострадали 15-летняя девочка и годовалый мальчик, которые находились в автомобиле «Лада-Ларгус». Госпитализации не потребовалось.

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