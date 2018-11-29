2018-11-29T13:22:54+03:00
Политика

О новой структуре администрации рассказал глава Ижевска

Примерная экономия от сокращения сотрудников составит 72 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о проекте новой структуры в администрации. Объединение управлений приведет к сокращению количества подразделений с 39 до 29.

В частности, управление финансов хотят объединить с управлением муниципального заказа; управление имущественных отношений - с управлением по наружной рекламе и информации, управлением земельных ресурсов и землеустройства; управление ЖКХ - с управлением строительства, управлением муниципального жилья; управление благоустройства и транспорта - с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды; управление документационного обеспечения и обращения граждан - с отделом обеспечения деятельности первого заместителя главы администрации; секретариат главы муниципального образования - с управлением международных, региональных связей и протокола; управление экономики и развития города - с управлением инвестиционного развития города и проектной деятельности.

Пока новая структура не утверждена, ее вынесут на суд депутатов гордумы. После этого станет известно точное количество сотрудников, которые будут сокращены. По оценкам Олега Бекмеметьева, данные изменения сэкономят бюджету города примерно 72 миллиона рублей.

Кстати, глава Ижевска также планирует сократить количество заместителей главы администрации.

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