В Ижевске на улице Ильфата Закирова произошел пожар в детском саду
В четверг, 29 ноября, на улице Ильфата Закирова в Ижевске произошел пожар. Поступило сообщение о том, что валит густой дым из подвала детского сада. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, на место незамедлительно выехали спасатели. В 13.55 уже была ликвидация открытого горения.
Фото: Ксения Ипатова
- Привлекалось 38 человек и 14 единиц техники. В том числе от МЧС России – 27 человек и 7 единиц техники, - сообщили в пресс-службе.
Известно, что в этот момент в учреждении были дети и воспитатели. По данным издания, эвакуировали около 300 ребят и 50 сотрудников. Причины пожара выясняются. Никто не пострадал.
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