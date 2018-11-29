Первые платежки на вывоз мусора придут жителям Удмуртии в феврале 2019 года

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-29T15:38:52+03:00

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Уже в феврале 2019 года жители Удмуртии получат первую платежку с реальными суммами на вывоз мусора, об этом сообщила пресс-секретарь регионального оператора по обращению с ТКО Ольга Чураева во время круглого стола в медиагруппе «Центр».

Напомним, что тарифы должны утвердить до 20 декабря 2018 года. Пока представили предварительные цифры: для частных домов - по 166 рублей за каждого прописанного человека, для жителей квартир - 7 рублей 54 копейки за квадратный метр.

- В декабре 2018 года жителям придет еще «нулевая» платежка. Переживать не стоит, она служит проверкой для данных. Жителям необходимо сверить ФИО и площадь квартиры. Если данные в документе будут неверные, то нужно обратиться в ближайший офис «Энергосбыта». «Нулевая» платежка придет с платежкой за электроэнергию, - пояснила Ольга Чураева.

Кстати, в течение пяти месяцев Центр общественно-политических и социальных проектов (ЦОПСП) проводил масштабное исследование на тему того, сколько жители готовы платить за вывоз мусора. В анкете, которая предлагалась людям, было 18 вопросов. В онлайн-опросе приняли участие 589 человек, самому младшему 16 лет, а самому старшему участнику – 80 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Более 90% согласились, что в Удмуртии сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Проблему образования стихийных свалок признали актуальной для Воткинска (53%), Можги (14%) и Ижевска (9%).

66,9% опрошенных признались, что готовы сортировать отходы при наличии во дворе специальных контейнеров для раздельного сбора мусора и согласны с новой системой обращения с отходами на основе вторичной переработки.

40% людей оказались готовы платить за вывоз мусора по единому тарифу из расчета на каждого члена семьи. И 60% - по прежней схеме за кв. м.

Среднестатистический размер тарифа, который большинство опрошенных назвали приемлемым, составляет до 143 рубля на человека.

– Важно отметить, что жители региона понимают свою личную ответственность за уровень экологии и готовы менять привычки, чтоб улучшить ситуацию. Но при этом необходимо информирование, чтобы создавались условия от установки контейнеров до разъяснительных работ, – отметил заместитель генерального директора Центра общественно-политических и социальных проектов (ЦОПСП) Вячеслав Тихомиров.

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