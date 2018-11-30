В Удмуртию к выходным придут очередные морозы

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-30T09:04:26+03:00

Но снега не будет

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В Удмуртию в выходные придут очередные морозы, усилится антициклон, ветер ослабнет, но снега не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

По данным сервиса Яндекс погода в Ижевске в пятницу, 30 ноября, ожидается ветреная погода с порывами до 14 м/с, температура днем -7..-9 градусов, ночью -11..-10 градусов.

В субботу, 1 декабря, температура днем -7..-8 градусов, небольшой снег, ночью -11..-8 градусов.

В воскресенье, 2 декабря, температура днем -16..-10 градусов, ночью -16..-14 градусов.

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