В Удмуртию к выходным придут очередные морозы
В Удмуртию в выходные придут очередные морозы, усилится антициклон, ветер ослабнет, но снега не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
По данным сервиса Яндекс погода в Ижевске в пятницу, 30 ноября, ожидается ветреная погода с порывами до 14 м/с, температура днем -7..-9 градусов, ночью -11..-10 градусов.
В субботу, 1 декабря, температура днем -7..-8 градусов, небольшой снег, ночью -11..-8 градусов.
В воскресенье, 2 декабря, температура днем -16..-10 градусов, ночью -16..-14 градусов.
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