В Ижевске пытались ограбить певца Dante, приняв его за Диму Билана

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-30T16:56:18+03:00

В этот момент поп-исполнитель уже собирался в аэропорт, чтобы отправиться в другой город

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Неприятный инцидент произошел с певцом Dante в Ижевске в конце октября. Тогда он приезжал в столицу Удмуртии с концертом. После выступления он ждал на улице такси, чтобы отправиться в аэропорт и улететь в другой город. Но тут на него напали двое неизвестных. Они схватили его за плечи, развернули к себе лицом и ударили коленом в живот.

- Говорят: «Отдавай нам свою кепку!», снабжая фразу ненормативной лексикой. Когда вырвали у меня кепку и очки, один из нападавших заявил: «Да это же не Билан!», - вспоминает Dante.

Певец думает, что хулиганы, приняв его за Диму Билана, решили стащить личные вещи, чтобы потом перепродать поклонникам. После случившегося Dante не стал обращаться в полицию.

- Я находился в состоянии аффекта и до сих пор даже не знаю, за кого мне больше обидно - за самого себя или за Диму. Если бы на моем месте действительно оказался он, что же могло произойти дальше? Мне не удалось запомнить их лица и следов на теле они мне никаких не оставили, поэтому мне показалось бессмысленным писать об этом инциденте в полицию, - рассказал Dante.

По его признанию, такой случай произошел с ним впервые. За четыре года в сольной карьере люди уже успели запомнить его.

- Сегодня (30 ноября – прим. ред.) у меня как раз прошла премьера трека совершенно в новом звучании, теперь точно ни о каком сходстве с Биланом говорить не приходится, - уточнил Dante.

Новый трек называется «Не пробуй». Послушать его можно по ссылке.

СПРАВКА «КП»

Алексей Исмаилов (Dante) – родился в 1988 году в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2010 г. певец стал участником более чем 20 музыкальных конкурсов. В каждом из этих мероприятий ему удалось стать призером либо дипломантом. С 2011 г. начинается сотрудничество с музыкальной компанией под названием Free Sigh. Вскоре была записана первая композиция под названием «Неба больше нет». Принимал участие в шоу «Голос» и отборочных турах на «Евровидение». Выпустил дебютный альбом под названием «Молекулы», который уже успели высоко оценить слушатели. Его музыка звучит на популярных радиостанциях ХитFm, DFm, LikeFm, LoveFm и многих других.

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