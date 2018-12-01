Аналоговое телевидение в Удмуртии отключат уже в апреле 2019 года
В Удмуртии планируют отключить аналоговое телевидение уже 15 апреля 2019 года. График отключения опубликовали на сайте правительственной комиссии по телерадиовещанию.
Самым первым регионом станет Тверь, 3 декабря там уже не будет аналогового ТВ. После, в феврале, отключат жителям Тульской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Пензенской, Магаданской областям.
А вот 15 апреля 2019 года отключение дойдет и до Москвы, Сахалина Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.
До 3 июня 2019 года аналоговое телевещание отключат в остальных регионах.
СПРАВКА «КП»
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.
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