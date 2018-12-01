2018-12-01T08:30:15+03:00
Общество

Аналоговое телевидение в Удмуртии отключат уже в апреле 2019 года

Правительственной комиссией по телерадиовещанию уже опубликован график отключения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии планируют отключить аналоговое телевидение уже 15 апреля 2019 года. График отключения опубликовали на сайте правительственной комиссии по телерадиовещанию.

Самым первым регионом станет Тверь, 3 декабря там уже не будет аналогового ТВ. После, в феврале, отключат жителям Тульской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Пензенской, Магаданской областям.

А вот 15 апреля 2019 года отключение дойдет и до Москвы, Сахалина Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.

До 3 июня 2019 года аналоговое телевещание отключат в остальных регионах.

СПРАВКА «КП»

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.

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