В Удмуртии мужчина потерял сознание после того, как убил знакомого и поджег его квартиру

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-02T15:39:24+03:00

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В Удмуртии мужчина убил знакомого, поджег его квартиру, но не сумел вовремя покинуть место преступления из-за потери сознания - он надышался продуктов горения и упал в обморок.

По информации пресс-службы Росгвардии по республике, двое мужчин выпивали в доме на ул. Ленина в Ижевске. В ходе встречи возникла ссора, после которой один из них - 55-летний житель поселка Селты - схватил нож и убил собутыльника ударами в шею.

- После чего закидал его труп тряпками, иным горючим мусором и поджог. Через непродолжительное время подозреваемый, отравившись продуктами горения, сам потерял сознание. Сотрудники МЧС потушили пожар, а бригада скорой помощи оказала злоумышленнику неотложную медицинскую помощь. Придя в сознание, мужчина попытался скрыться с места преступления, но не смог, так как был задержан сотрудниками Росгвардии, - сказано в сообщении ведомства.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу.