2018-12-02T15:39:24+03:00
Общество

В Удмуртии мужчина потерял сознание после того, как убил знакомого и поджег его квартиру

Он надышался дымом
Юлия ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Фото: cheltv.ruФото: cheltv.ru
Изменить размер текста:

В Удмуртии мужчина убил знакомого, поджег его квартиру, но не сумел вовремя покинуть место преступления из-за потери сознания - он надышался продуктов горения и упал в обморок.

По информации пресс-службы Росгвардии по республике, двое мужчин выпивали в доме на ул. Ленина в Ижевске. В ходе встречи возникла ссора, после которой один из них - 55-летний житель поселка Селты - схватил нож и убил собутыльника ударами в шею.

- После чего закидал его труп тряпками, иным горючим мусором и поджог. Через непродолжительное время подозреваемый, отравившись продуктами горения, сам потерял сознание. Сотрудники МЧС потушили пожар, а бригада скорой помощи оказала злоумышленнику неотложную медицинскую помощь. Придя в сознание, мужчина попытался скрыться с места преступления, но не смог, так как был задержан сотрудниками Росгвардии, - сказано в сообщении ведомства.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу.

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 20 млрд рублей инвестиций необходимо Ижевску для развития
Двух жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
Жители Удмуртии смогут предложить свои варианты дорог для ремонта до 2021 года
В Удмуртии снизилось число отравлений алкоголем
Свалку биологических отходов нашли в Ижевске
В здании бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске не будут строить центр единоборств
В одном из городов Удмуртии объявили карантин
Игра хоккейной команды «Ижсталь» не задалась в Пекине
В Ижевске задержали грабителя-таксиста
Письмо Деду Морозу можно отправить из зоопарка Ижевска
За прошедшую ночь в Ижевске произошло две аварии
Тол Бабай 1 декабря поздравит Урал Мороза из Свердловской области с днем рождения
6 декабря в Удмуртии пройдет плановая проверка систем оповещения
Аналоговое телевидение в Удмуртии отключат уже в апреле 2019 года