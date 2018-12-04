В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Удмуртии умер заслуженный журналист республики Владимир Александрович Злобин, ему был 71 год. Владимир Александрович был заместителем, а потом главным редактором газеты «Удмуртская правда», а также первым заместителем министра печати и информации Удмуртии.
Он служил на флоте, работал в комсомольских и партийных органах, а после пришел в журналистику.
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким.
Прощание с Владимиром Александровичем пройдет 5 декабря с 11 до 12 часов в ритуальном зале «Небеса» (1 РКБ, остановка «7-я больница» автобусов № 19 и 22).
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