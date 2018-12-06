2018-12-06T10:59:26+03:00
Происшествия

В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка у мусорного бака

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Воткинске в понедельник, 3 декабря, около мусорных баков нашли тело новорожденного ребенка, судя по экспертизе, он родился живым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Новорожденного нашли в пакете, неподалеку от дома 2 «б» по улице Глинки города Воткинска, - сообщает ведомство.

На данный момент эксперты устанавливают причину смерти. Следователями проводится осмотр места происшествия, опрос свидетелей и людей, проживающих в близлежащих домах.

Следственное управление обращается к гражданам. В случае, если вы располагаете информацией о матери ребенка, обстоятельствах совершенного преступления, просьба обратиться в Воткинский межрайонный следственный отдел по тел. (34145)4-39-09, отдел криминалистики следственного управления по тел. (3412)41-39-63 или в полицию по тел. 02.

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