В Удмуртии появятся 20 вертолетных площадок для санавиации
Они будут предназначены для транспортировки тяжелобольных из отдаленных районов республики
ФОТО: kirov-portal.ru
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В Удмуртии появятся 20 вертолетных площадок для санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Оборудовать платформы планируют к 2019 году. Всего в рамках проекта «Здравоохранение» в Удмуртию будет направлено 2,1 млдр рублей. Помимо вертолетных площадок, в Удмуртии появится 4 мобильных диагностических комплекса и строительство фельдшерского пункта в Вавожском районе.
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