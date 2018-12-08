В Удмуртии появятся 20 вертолетных площадок для санавиации

8 Дек. 18:09 2018-12-08T18:09:01+03:00

Они будут предназначены для транспортировки тяжелобольных из отдаленных районов республики

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В Удмуртии появятся 20 вертолетных площадок для санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Оборудовать платформы планируют к 2019 году. Всего в рамках проекта «Здравоохранение» в Удмуртию будет направлено 2,1 млдр рублей. Помимо вертолетных площадок, в Удмуртии появится 4 мобильных диагностических комплекса и строительство фельдшерского пункта в Вавожском районе.

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