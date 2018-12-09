Жители микрорайона «Столичный» в Ижевске нуждаются в поликлинике и школе искусств на 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-09T11:55:03+03:00

Предполагаемые здания пустуют уже около 5 лет

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Более 200 миллионов рублей требуется на поликлинику и школу искусств в микрорайоне «Столичный», сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Отсутствие этих объектов создает проблемы для местных жителей.

По предварительным расчетам, чтобы достроить и запустить в эксплуатацию здание школы искусств обойдется в 68 миллионов рублей. Медучреждением может стать нежилое помещение в одном из домов на Воткинском шоссе стоимостью 150 миллионов рублей.

По словам главы города, здания пустуют уже около пяти лет.

- Люди все это время терпеливо ждут открытия важных социальных объектов. Цена вопроса исчисляется сотнями миллионов рублей. У города таких денег нет. Здесь без помощи руководства республики не обойтись. Безусловно, у региона есть своя система приоритетов. Будем вместе искать варианты, - отметил Олег Бекмеметьев.

Отметим, местные жители также нуждаются в новой школе и детском саду.