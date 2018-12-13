2018-12-13T11:11:47+03:00
Общество

Самое большое патриотическое граффити нарисовали на стене школы в Ижевске

На создание картины длиной 25 метров ушло полгода
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/artpartyproФото: vk.com/artpartypro
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Самое большое патриотическое граффити Удмуртии торжественно открыли в Ижевске. Картина длиной в 25 метров разместилась на стене Кадетской школы, которая находится на улице Буммашевской. Сделан рисунок еще осенью, но представили его в День Героев Отечества.

Как сообщает ГТРК «Удмуртия», перед его создателями стояла задача – отразить тему войны и дух патриотизма. В основу сюжета легла георгиевская ленточка.

Фото: vk.com/artpartypro

Фото: vk.com/artpartypro

- На переднем плане мы видим образы молодых солдат. Например, образ младшего сержанта, на которого стоит равняться учащимся. Ему всего 16 лет, но он уже имеет орден Славы, - рассказал телеканалу руководитель группы художников Дмитрий Костицын.

Фото: vk.com/artpartypro

Фото: vk.com/artpartypro

В течение полугода трудились художники, потратили 50 кг краски и 200 аэрозольных баллончиков. Но это того стоило! Сейчас на стене школы настоящая красота!

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