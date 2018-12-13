В Удмуртии доски с грузовика выпали прямо на встречную машину

13 Дек. 12:26 2018-12-13T13:22:16+03:00

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В Удмуртии произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на 23 км автодороги Вавож – Нылга. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 47-летний водитель грузовика допустил падение досок, которые он вез. Доски попали на лобовое стекло встречного легкового автомобиля «Рено-Логан», за рулем которого был 23-летний молодой человек, - сообщает ведомство.

В результате водитель автомобиля «Рено-Логан» получил травмы, его отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

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