2018-12-15T15:56:38+03:00
Общество

В Ижевске создают приют для брошенных лошадей

Кого-то спасли от бойни, от кого-то отказались хозяева
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/foranimals18Фото: vk.com/foranimals18
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В Ижевске начинается создание особенного приюта – для лошадей. Сейчас уже есть шесть подопечных, которых выкупили волонтеры с бойни. У каждого животного судьба разная – у кого-то хозяева поняли, что не смогут содержать лошадь, либо оно стало просто ненужным, либо болело. Например, это Персей. В конце 2017 года его выкупили из Можги. Малыш стоял в темном закрытом деннике, а под ногами был его же навоз, в котором он спал и ел.

Это Персей до и после того, как его выкупили волонтеры. Фото: vk.com/foranimals18

Это Персей до и после того, как его выкупили волонтеры. Фото: vk.com/foranimals18

- Он был маленький, грязный и ничего хорошего не видел за свою короткую жизнь. Про его родителей ничего не известно, как и у других лошадей. Может быть он был рожден уже там, но маму зарезали, а может приехал туда без нее уже. Это остается тайной. Девочки приводили в порядок малыша, учили с ним, что такое щетки и для чего они нужны, гуляли с ним и знакомили с другими животными, которые проживают на конюшне. Время идет, ребенок растет, из маленького гадкого утенка превращается в подростка лебедя. Он уже не малыш, но еще и не взрослый.

- Сейчас обучается новым знаниям работы с человеком в руках, - рассказано в группе волонтеров.

Инициатор идеи создания приюта Илона Ризванова сообщила телекомпании ГТРК «Удмуртия» о том, что уже нашли помещение для реабилитации лошадей.

- Искали его полгода, рассматривали разные варианты. Но остановились именно на нем, - рассказала Илона Ризванова.

Там сделали окна, двери, ворота. А 8 декабря, вместе с неравнодушными жителями, провели большой субботник.

- Вы не представляете, как было пыльно, как было много грязи и кирпичей, даже старые кости... Но наши герои не боятся работы, все вычислили до блеска, - сообщается в группе приюта.

Сейчас предстоят строительные работы. К февралю 2019 года уже должно появиться десять денников.

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