2018-12-17T10:38:30+03:00
Происшествия

В Удмуртии в результате ДТП погибла женщина

Водитель автомобиля не получил травм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии, 14 декабря мужчина насмерть сбил пешехода-женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «АФ-474320» 34-летний мужчина сбил 63-летнюю женщину, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм пешеход погибла на месте.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция Удмуртии в очередной раз призывает быть предельно внимательными на дороге! Если Ваша жизнедеятельность предусматривает движение в условиях темного времени суток, необходимо иметь на одежде, либо находящихся при Вас предметах световозвращающие элементы или обозначать себя светом фонарика. При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться, что водители транспортных средств видят Вас и уступают дорогу, а при движении вне населенных пунктов идти только навстречу движущемуся транспорту. Эти простые правила помогут предотвратить трагические последствия!!!

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