В Удмуртии при пожаре погибли один ребенок и трое взрослых

19 Дек. 06:33 2018-12-19T11:02:45+03:00

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В Удмуртии в Сарапуле 19 декабря произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

- В 4.01 19 декабря поступило сообщение о пожаре в городе Сарапуле, на место выехало 35 единиц техники и 64 человека, из них 44 человека, 15 единиц техники - от МЧС России. Пожарным удалось эвакуировать шесть человек, в том числе троих детей, - сообщает ведомство.

В результате пожара погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Причины пожара устанавливаются.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Удмуртской Республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! При пожаре звоните 01, сотовый 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

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