В Удмуртии вышла «живая» газета
Ставший уже традиционным «живой» номер «Комсомолки» вышел в Ижевске 19 декабря. Газета буквально «оживет» в руках жителей Удмуртии: ее можно будет не только прочитать, но и посмотреть. Герои еженедельника поздравят читателей с Новым Годом, споют, станцуют, расскажут свою историю и даже поднимут тост за наступающий праздник!
Как оживить «Комсомолку»?
1. Приобрести газету «Комсомольская правда»-Ижевск» от 19.12.18 в крупных супермаркетах города и на Почте России.
2. На страницах «толстушки» найти QR-коды*.
Если у вас iPhone*
1. Включите фотокамеру и наведите ее на QR-код
2. На экране появится ссылка, нажмите на нее. И наслаждайтесь просмотром!
Если у вас Android*
1. Бесплатно скачайте на смартфон приложение для считывания QR-кодов. Для этого зайдите в Google Play Market* и в поисковой строке напишите: Сканер QR-кодов. Установите любое из приложений (например, первое в списке).
2.Откройте приложение и наведите смартфон на QR-код
3. На экране появится ссылка, нажмите на нее.
Спешите пробудить ото сна героев публикаций «Комсомолки»! Они вас уже ждут.
*Кьюэр-коды, *Айфон, *Андроид, *Гугл Плэй Маркет
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