В Удмуртии вышла «живая» газета

19 Дек. 16:04 2018-12-19T16:04:21+03:00

Теперь читатели «Комсомольской правды»-Ижевск» смогут не только почитать издание, но и посмотреть

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Ставший уже традиционным «живой» номер «Комсомолки» вышел в Ижевске 19 декабря. Газета буквально «оживет» в руках жителей Удмуртии: ее можно будет не только прочитать, но и посмотреть. Герои еженедельника поздравят читателей с Новым Годом, споют, станцуют, расскажут свою историю и даже поднимут тост за наступающий праздник!

Как оживить «Комсомолку»?

1. Приобрести газету «Комсомольская правда»-Ижевск» от 19.12.18 в крупных супермаркетах города и на Почте России.

2. На страницах «толстушки» найти QR-коды*.

Если у вас iPhone*

1. Включите фотокамеру и наведите ее на QR-код

2. На экране появится ссылка, нажмите на нее. И наслаждайтесь просмотром!

Если у вас Android*

1. Бесплатно скачайте на смартфон приложение для считывания QR-кодов. Для этого зайдите в Google Play Market* и в поисковой строке напишите: Сканер QR-кодов. Установите любое из приложений (например, первое в списке).

2.Откройте приложение и наведите смартфон на QR-код

3. На экране появится ссылка, нажмите на нее.

Спешите пробудить ото сна героев публикаций «Комсомолки»! Они вас уже ждут.

*Кьюэр-коды, *Айфон, *Андроид, *Гугл Плэй Маркет

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