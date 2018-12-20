2018-12-20T15:38:27+03:00
Общество

В новогодние праздники трамваи и троллейбусы будут ходить в Ижевске по специальному расписанию

Изменения будут действовать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В новогодние праздники трамваи и троллейбусы будут ходить в Ижевске по специальному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года трамваи и троллейбусы будут ходить по расписаниям воскресного дня. Но троллейбусы №4 и №6 будут ездить в другое время. №4 – с 10.00 до 18.00, №6 – с 10.00 до 21.30.

Также 31 декабря 2018 года движение транспорта продлено на маршрутах:

- Трамвай № 1, 2 и 10 – последний рейс по маршруту с конечной остановки около 2.30, после этого следуют сокращенные рейсы до депо

- Трамвай №5 – последний рейс по маршруту с конечной остановки в 2.00, после этого следуют сокращенные рейсы до депо

- Троллейбус №1, 2, 7 - последний рейс по маршруту из Центра около 2.40, после этого следуют сокращенные рейсы до парка №1 (на ул. Холмогорова)

- Троллейбус №9 – последние рейс по маршруту с конечных остановок около 2.40, после этого следуют сокращенные рейсы до парка №2 (на ул. Маяковского)

- Троллейбус №10 - последние рейс по маршруту с конечных остановок около 2.30, после этого следуют сокращенные рейсы до парка №2 (на ул. Маяковского)

- Мы решили, что основные маршруты трамвая и троллейбуса будут работать в этом году дольше, чтобы горожане смогли передвигаться в эту ночь на общественном транспорте. Причем в первые часы нового года (с 00 часов до окончания движения) горожане смогут воспользоваться электротранспортом бесплатно, - пояснил гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов.

1 января 2019 года трамваи №7, 9, 12 и троллейбус №14 начнут работать с 11.00.

Более точное расписание движения всех маршрутов будет доступно на сайте ИжГЭТ и в группе ВКонтакте.

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