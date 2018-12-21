2018-12-21T14:10:06+03:00
Спорт

На ижевском ипподроме пройдут традиционные зимние трековые гонки

Гонки проводятся уже 9 лет подряд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Удмуртии.Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Удмуртии.
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На ижевском ипподроме пройдет чемпионат по зимним трековым гонкам. Об этом сообщает Федерация автомобильного спорта Удмуртии.

5 января 2019 года, в 11.30 на ижевском ипподроме соберутся профессиональные водители автомобилей в экстремальных условиях на льду. Организаторы сообщают, что будет на что посмотреть.

Участие примут команды из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и многих других регионов России.

Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Удмуртии.

Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Удмуртии.

Кстати, зимние трековые гонки традиционно проводятся уже 9 год подряд.

Стоимость входного билета: 300 рублей на трибуну, 2000 рублей в центр круга (машина, до 5 человек). Детям до 7-ми лет вход бесплатный (в сопровождении взрослого, при предъявлении свидетельства о рождении).

Билеты можно приобрести: ул. Красногеройская, 32 , магазин Домашний Доктор, ТЦ Петровский (ул. Петрова 29), отдел Домашний Доктор (через центр.вход, вниз по эскалатору, направо), ТЦ Кит (ул. Ленина, 138), отдел Домашний Доктор (1 этаж), ТРK Сигма (пер. Широкий, 53), отдел Домашний Доктор (2 этаж), ) ТЦ Радиотехника-3 (ул. Новостроительная, 33), отдел Домашний Доктор (1 этаж), Точки «Борис билет».

Больше информации по телефону: (3412) 562-564

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