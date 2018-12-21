Свыше двух тысяч пьяных водителей было задержано в Ижевске с начала года
Свыше двух тысяч пьяных водителей было задержано в Ижевске с начала 2018 года. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
На 20 декабря 2018 года в Ижевске произошло 44 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате ДТП погибло четыре человека, еще 54 получили травмы.
В случае задержания нетрезвого водителя в первый раз его лишают прав на срок до двух лет и налагают штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного задержания водитель несет уголовную ответственность, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет либо лишение прав сроком на три года, либо штраф 30 тысяч рублей.
ВАЖНО!
Не будьте равнодушны, оказывайте содействие сотрудникам правоохранительных органов и сообщайте о грубых нарушениях требований ПДД РФ, фактах управления автомобилем водителями, находящимися в состоянии опьянения, в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 8 (3412) 415-700, 415-701, 02 или 102 – с мобильных.
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