2018-12-22T14:40:29+03:00
Общество

Команда студентов из Удмуртии разработала этно-стикеры для «ВКонтакте»

Пока их только пять, но коллекция будет расширяться
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/club1073045Фото: vk.com/club1073045
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Студенты из города Глазов, команда «Новые горизонты» - девять очень талантливых ребят 18-20 лет , в ходе проекта «Online Удмуртия», разработали стикеры на удмуртскую тему. Они содержат наиболее популярные выражения на удмуртском языке. Целью этих стикеров является знакомство и изучение языка. Об этом сообщает пресс-служба Министрества образования республики.

Команда «Новые горизонты» входит в научное сообщество историко-лингвистического факультета Глазовского государственного педагогического института.

- Когда нам объявили о вузовском этапе образовательного проекта «Достижение-2018», это проект ГГПИ, в рамках которого молодежь города Глазов проводит обучение социальным проектам. Там мы активно работали с командой, консультировались с преподавателями Историко-лингвистического факультета, а также экспертами Центра студенческих инициатив. На вузовском этапе мы убедились, что хотим делать именно стикеры. Там мы заняли 2 место и перешли на городской этап. В течение месяца мы дорабатывали стикеры, апробировали их в мессенджере Telegram, - рассказала одна из участниц команды, Дария Хаймина.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

На данный момент команда стремится запустить стикеры в популярную социальную сеть «Вконтакте». Ребятам нужна консультация в области продвижения подобных проектов и сейчас они ищут специалистов в данной сфере. Надеемся, что у них всё получится.

Также нам удалось узнать, что сейчас стикеров пока пять, но уже идут работы по созданию новых, для расширения коллекции.

- Главный герой – это коркамурт один из мифологических героев удмуртского фольклора. Он как русский домовой, контролирует все, что происходит в доме. Дальше в стикерах появятся и другие герои, связанные с мифологией, - пояснила Дария.

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