На конкурсе «Татьяна Поволжья-2019» Удмуртию представит Татьяна Попова

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-22T16:09:22+03:00

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На конкурсе «Татьяна Поволжья-2019» Удмуртию будет представлять студентка Удмуртского государственного университета Татьяна Попова. Об этом сообщает управление по воспитательной и внеучебной работе университета.

Татьяна Попова учится на 1 курсе института педагогики, психологии и социальных технологий. Она прошла внутренний кастинг в университете на конкурс красоты и таланта.

Сам конкурс «Татьяна Поволжья-2019» пройдет в городе Пенза, где соберутся Татьяны из разных уголков России, будут показывать свою красоту, интеллект и талант.

Напомним, что в прошлом конкурсе приняла участие студентка Татьяна Кислицына(продолжение).

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