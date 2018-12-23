Ижевск вошел в десятку лучших городов для катания на сноуборде

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-23T10:53:04+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило к Всемирному дню сноубординга рейтинг самых популярных курортов России для катания на сноуборде. Ижевск вошел в десятку таких городов.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и оснащенности мест для катания на сноуборде и отзывов в интернете.

Топ-10 курортов для катания на сноуборде в России:

1. Курорт «Роза Хутор», Красная Поляна, Сочи

2. «Губернский центр сноуборда и горных лыж», Шерегеш, Таштагол, Гора Туманная

3. Курорт «Солнечная долина», Миасс, Челябинская область,

4. Курорт «Такман», Чусовой, Пермский край

5. Фанпарк «Бобровый лог», Красноярск

6. Курорт «Абзаково», Новоабзаково, Башкирия

7. Курорт «Чекерил», Ижевск, Удмуртия

8. Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск

9. Комплекс «Уктус», Екатеринбург

10. Курорт «Свияжские холмы», Казань, Татарстан